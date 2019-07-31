Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin son imzalar atılıyor. Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın hisselerinin yüzde 99.85'inin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates NBD'ye satışı konusunda 15.48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmıştı. Görüşmeler Ekim 2017'de başlamış, sözleşme 21 Mayıs 2018'de imzalanmış, 3 Nisan itibariyle de revize edilmişti.

PARA TRANSFERİ TAMAMLANDI



Denizbank'ın satışı için Emirates NBD Bank PJSC’den yapılan para transferi 2 saat sürdü. İşlem New York saati ile 6’da başladı, biraz önce tamamlandı. Devir için taraflar basın toplantısı düzenliyor.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş toplantıda yaptığı konuşmada "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti" dedi. Denizbank'ın 4. kez el değiştirdiğini belirten Ateş "4. hissedar değişikliğimizde de Denizbank ismiyle devam ediyoruz. Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor. 1997 yılında Zorlu Holding ile başlayan, 2004 yılında halka açılma ile 25 bin ilave hissedarımızla tanışmamızla devam eden, ardından 6 yıl Dexia ve son olarak 7 yıl Avrupa’nın en köklü ve büyük bankalarından Sberbank çatısı altında süregelen yolculuğumuzda, her yeni hissedarımızla, tecrübe ettiğimiz her yeni kültür ve kurumsal yapı ile daha da güçlendik, yenilendik, öğrendik. Belki de bu yüzden “dinamik ve çevik banka” olarak kalmayı başardık. Özellikle Sberbank’ın desteği ve teşviği ile kurumumuzu bir bankanın ötesine, inovasyon üssü konumuna taşıdık. Bugün DenizBank denince akla Ar-Ge, inovasyon ve öncü dijital bankacılık uygulamaları geliyorsa, bunda Sberbank yönetiminin ve özellikle Sayın Herman Gref’in daima bizi cesaretlendirmesinin katkısının büyük olduğunu söylemeliyim. Bu vesileyle lider vasfının yanı sıra içten ve kucaklayıcı karakterine de büyük saygı duyduğum Sn. Herman Gref’e ve elbette ekibine huzurlarınızda birlikteliğimiz süresince kesintisiz desteği ve bize olan güveni için teşekkürlerimi sunmak isterim" diye konuştu.

Başarı öykülereni şimdiye kadar beş bölüme sığdırdıklarını anlatan Ateş bu bölümleri şöyle sıraladı:

1. 26 Ağustos 1997’deki kuruluşumuz

2. 2002 krizi ve 81 bankanın 35'inin ekonomik hayattan çekildiği bir dönemi satın almalarla güçlenerek atlattığımız dönem

3. 2004’te yüzde 25 hissemizi uluslararası platformda halka açmamız ve 25 bini aşan hissedarla tanışıp uluslararası manada DenizBank markasını ortaya çıkarmamız

4. 2006’da Türkiye tarihindeki en büyük çarpanla Dexia'ya satılmamız

5. 2012’de Rusya’nın yurtdışına bir seferde yaptığı en yüksek yatırımın hedefi olarak, bugün itibarıyla 177 yılı aşkın tarihi olan Sberbank’ın ülkemizdeki banka yelpazesine katılmasına vesile olmamız. Ben bu birlikteliği, aynı zamanda Rus ve Türk insanının geleceği için de atılmış en önemli adımlardan biri ve hatta en önemlisi olarak tanımlıyorum

Altıncı bölümü bugün açtıklarını kaydeden Ateş " Bugün itibarıyla farklı coğrafyadan bir hissedarla yolumuza devam etmek üzere ilk adımımızı atıyoruz. Daha önce Dexia, sonrasında da Sberbank’la olduğu gibi, Emirates NBD ile de ülkelerimiz arasındaki köklü hukuku, kardeşlik bağlarını geliştirmek ve insanlarımız için çalışmak öncelikli vazifemiz olacak.

 Yeni hissedarımızın çatısı altında artık, Türkiye’nin lider bankaları arasında en tepe noktaya doğru hızla tırmanmaya hazırız.

Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim da "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor." değerlendirmesini yaptı.