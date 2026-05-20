Denizin rengi neden değişti? İstanbul Boğazı’nı turkuaza boyayan doğa olayının perde arkası

SICAKLIK ARTIŞI, ÇÖL TOZLARI VE KİRLİLİK SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Uzmanlara göre son dönemdeki yoğun çoğalma yalnızca mevsimsel döngülerle açıklanmıyor. Yükselen deniz suyu sıcaklıkları, atmosfer yoluyla taşınan çöl tozları ve kıyısal kirlilik baskısının birleşmesi, plankton yoğunluğunun hızla artmasına neden oluyor. Evsel ve endüstriyel kaynaklı atıkların oluşturduğu besin yükü de bu süreci destekleyen başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Bilim insanları, Sahra Çölü’nden atmosfere karışan tozların yağışlarla birlikte Karadeniz ve Marmara’ya taşınabildiğini belirtiyor. Bu tozların içerdiği demir ve çeşitli minerallerin planktonlar için besin kaynağı oluşturduğu ifade ediliyor.