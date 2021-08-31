AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, öncü göstergelerin, denizlerde yeni av sezonunun verimli geçeceğine işaret ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın katılımıyla bu akşam saat 21.00'de Beykoz-Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilecek.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

2020-2021 balıkçılık av sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sıkıntısız şekilde tamamlandı. Gelecek yılların stokları da düşünülerek Karadeniz'in belirli bir bölümünde hamsi avcılığına getirilen bir aylık yasağa karşın, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı bereketli ve balıkçılar açısından da kazançlı geçti.

Açıklamada, öncü göstergelerin, bu av sezonunun da verimli geçeceğine işaret ettiği belirtildi.

"HAMSİ , LÜFER VE PALAMUTDUN BOL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların yarın başlayacak yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi." dedi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj nedeniyle balıkçıların yaklaşık 3 ay avlanamadığını anımsatan Özkaya, "Bu sene özel izinle yapılan avcılık denemesi sonrası Marmara Denizi'mizin müsilajdan temizlendiği gözlemlendi ve deniz balık avlamaya uygun hale geldi." diye konuştu.

Özkaya, balıkçıların uzun zamandır yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi. Denizlerin bu sezon bereketli olmasından dolayı fiyatların düşmesini bekliyoruz."

"KOTA UYGULAMASI VE BÖLGESEL BALIKÇILIĞA GEÇİLMELİ"

Balıkçıların tebliğe uygun avlanmaları gerektiğini vurgulayan Özkaya, "Balıkçılarımız boyu uygun olmayan balıkları yakalamaktan kaçınmalıdır. Avlanma yapılırken balıkların neslinin devamı için hiç olmazsa bir defa yumurta bırakmalarına müsaade edilecek şekilde avcılık yapılarak stokların kendisini yenilemesine katkı sağlamalıyız. Ülkemiz denizlerinde balık çeşitliliğinin korunması ve stokların iyileşmesi için en kısa zamanda kota uygulamasına ve bölgesel balıkçılığa geçilmesi faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özkaya, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının giderek arttığına dikkati çekerek, dış satımı yapılan balık türlerinin üretiminin artmasının yeni tesislerin kurulması ve ihracatın artışında etkili olduğunu bildirdi.

Tüketicilere boy yasağına uygun olmayan balıkları almamaları tavsiyesinde bulunan Özkaya, Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ereceğini de sözlerine ekledi.