Denizli'de 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu

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Hem Helenistik dönem hem de Geç Tunç Çağı'nda bölgede kullanılan tohum türleri ve bitki türleri hakkında bilgi edindiklerini aktaran Konakçı, "Arpa buğdayın tüketilmiş olduğuna dair veriler elde ettik. Bir tane üzüm çekirdeği bulundu. O da bu bölgelerde milattan önce 1500'lerde üzüm tüketimine dair yeni bir bilgiyi sundu.

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Zaten biliyorsunuz Batı Anadolu kıyıları ve Orta Anadolu’da yoğun bir üzüm tüketimi ve şarapçılık faaliyetinin olduğunu biliyoruz. Bölgeler arası ticarette üzümün önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz.