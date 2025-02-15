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        Denizli'de Deve Güreşi Festivali düzenlendi

        Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi. Güreşlerde 20 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:25 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:25
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        Denizli'de Deve Güreşi Festivali
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        Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi. Durmuş İncedayı Er Meydanı'ndaki etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreşti.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, bazı develer rakiplerinden kaçarken, bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti. Güreşlerde 20 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

        Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin etkinliğe katıldığını söyledi.

        Belediye olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren Hayla, elde edilecek gelirle engelli aracı alacaklarını belirtti.

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        #deve güreşi
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