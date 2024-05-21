Denizli'de motosiklet devrildi, sürücü öldü
Denizli Çal'da motosikletin devrilmesi sonucu, sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerinde başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarma ekipleri soruşturma başlattı
Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Denizler Mahallesi yakınlarında Aslan Becip idaresindeki motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekibi, Becip'in hayatını kaybettiğini belirledi.
AA'nın haberine göre; Becip'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarma ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.