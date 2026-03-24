Denizlİ'de otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 24.03.2026 - 09:24
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
N.B. idaresindeki otomobil, Aydınlar Mahallesi yakınlarında yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Nadire Baysal (79) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
