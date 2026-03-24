(İHA) - Türkiye gündemine oturan cami videosunu çeken TikTok üreticisi Emircan Y., adliyeye sevk edildi.Bursa'nın İnegöl ilçesinde TikTok'ta içerik üreten bir şahsın, cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çekerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşılan görüntülerde, cami içerisinde çekilen videoya küfürlü şarkılar eklendiği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.Görüntülerde yer alan Emircan Y. (17) isimli şahıs, videonun yayılmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın çektiği video farklı sosyal medya mecralarında hızla yayıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.