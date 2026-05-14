Denizli'den Cirque du Soleil sahnesine

Dünya sahne sanatlarının en prestijli topluluklarından Cirque du Soleil’in İstanbul’a görkemli dönüşüne sayılı günler kaldı. 10 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan ünlü topluluk, merakla beklenen OVO gösterisiyle 21–24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Emir Buhari

25 farklı ülkeden gelen 100 kişilik dev bir ekiple sahnelenen gösteride, 53 sanatçı insan bedeninin sınırlarını zorlayan performanslara imza atarken, ekipte yer alan Türk sanatçı Emir Buhari, İstanbul gösterilerinin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Denizli’den başlayıp dünya sahnelerine uzanan hikâyesiyle Buhari, OVO’nun uluslararası kadrosunda yer alarak bu büyük prodüksiyonun bir parçası oluyor. Kendi ülkesinde sahneye çıkacak olması ise İstanbul gösterilerine ayrı bir anlam katıyor.

REKLAM

İstanbul’daki gösteriler öncesinde duygularını paylaşan Emir Buhari: “21 yıl sonra Türkiye’de ilk kez sahne alacağım için heyecanlıyım. Uzun zamandır dünyanın farklı sahnelerinde performans sergiliyorum ama kendi ülkemde sahneye çıkmak benim için bambaşka bir anlam taşıyor.”

Seyirciyi doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine davet eden OVO; yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alarak yüksek tempolu akrobasi performansları, çarpıcı sahne tasarımı ve göz alıcı kostümleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor. 2009 yılında Montreal’de prömiyerini yapan ve bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşan OVO, Cirque du Soleil’in en enerjik ve en renkli prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sahne sanatlarında 40 yılı aşkın süredir öncü bir rol üstlenen Cirque du Soleil Entertainment Group, yenilikçi yaklaşımıyla eğlence anlayışını yeniden tanımlamaya devam ederken; OVO ile İstanbul seyircisini bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor.

21–24 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 8 gösteriyle sahnelenecek olan bu eşsiz prodüksiyon, 10 yıl aradan sonra İstanbul’da izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Herkesin merakla beklediği gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.