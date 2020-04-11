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Denizlispor'da Rodallega'nın hayali Boca Juniors

Süper Lig takımlarından Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, "Hayalim Arjantin'de Boca Juniors'ta oynamak, o formayı giymekten şeref duyarım. Kulübün İkinci Başkanı Roman Riquelme'ye hayranım. Beni arayıp, 'Burada oynar mısın' dese hiç düşünmem, teklifini kabul ederim" dedi

Hugo Rodallega

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega hayalini açıkladı. Koronavirüs salgını yüzünden liglere 19 Mart'ta verilip en az 2.5 ay sürmesi beklenen arada İspanya'da yayın yapan bir programa konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Hayalim Arjantin'de Boca Juniors'ta oynamak, o formayı giymekten şeref duyarım. Kulübün İkinci Başkanı Roman Riquelme'ye hayranım. Beni arayıp, 'Burada oynar mısın' dese hiç düşünmem, teklifini kabul ederim. Onunla tanışmayı çok istiyorum. Riquelme mükemmel bir oyuncuydu" diye konuştu.

Sezon başında Trabzonspor'dan Denizlispor´a transfer olan Rodallega, 23 Süper Lig maçında forma giydi. Toplam 2093 dakika süre alan Kolombiyalı 6 kez fileleri sarstı. Rodallega'nın Denizlispor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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