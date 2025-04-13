Deportivo Alaves: 0 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti. 38. dakikada Kylian Mbappe'nin kırmızı kart görmesine rağmen Eduardo Camavinga'nın golüyle kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 63 dakika süre aldı.
İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu. Mendizorrotza'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Eduardo Camavinga attı.
Konuk ekip Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 38. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Deportivo Alaves'te de Manuel Sanchez 70. dakikada kırmızı kart gördü.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı. Arda, bu dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Madrid, 66 puana yükseldi. Deportivo Alaves, 30 puanda kaldı.
Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Deportivo Alaves, Sevilla deplasmanına gidecek.
Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, hafta arasında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Arsenal'i konuk edecek. İspanyol ekibi, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.