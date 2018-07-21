Deportivo Pasto - Itagüi Ditaires karşılaşma önü

Deportivo Pasto ve Itagüi Ditaires, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:30. Deportivo Pasto, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Itagüi Ditaires, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 316 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Pasto kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Itagüi Ditaires sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Pasto son haftadaki Junior müsabasında 1-2 yenildi.

Itagüi Ditaires, Jaguares De Cordoba karşılaşmaında 0-1 yenildi.

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