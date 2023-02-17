Ulusal Psikologlar Birliği'nin (CNOP) başkanı David Lazzari, bu soruya şöyle cevap veriyor; "Herhangi bir ani olumsuz olay gibi, depremler de beyindeki stres ve tehlikeli yollarını hızla harekete geçirir. Bu yolları doğrudan ve çok hızlı çalışır."

Bunların yanı sıra, akıllı davranmayı sağlayan daha yavaş yollar da hareket eder. Çünkü tehlike anında hemen tepki vermek iyidir ama bunu mantıklı bir şekilde yapmak gereklidir!