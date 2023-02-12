Depremden sonra kişilerin enkaz altında uzun süre kalması, hijyen malzemelerinin eksikliği, kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu, gıda ve su ihtiyacının yeterli miktarda karşılanamaması ve hatta suyun kanalizasyon ile karışması sebebiyle birçok enfeksiyon hastalıkları meydana çıkabilir. Bu tarz afet bölgelerinde gelişen hastalıklar salgına dönebilir.