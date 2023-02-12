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Deprem bölgesinde enfeksiyon riskine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu önlemleri alın!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle çevre iller olan Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Gaziantep'te etkilenmişti. 6 Şubat tarihinden bu yana arama kurtarma çalışmaları devam ederken, uzmanlar bölgelerde olan enfeksiyon riski sebebiyle uyarılarda bulunuyor.

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  • Deprem bölgesinde enfeksiyon riskine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu önlemleri alın!

    6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve çevre illeri de etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalan depremzedeler için arama kurtarma çalışmaları son hız devam ederken, uzmanlardan bölgedeki salgın enfeksiyonlara karşı uyarılar geliyor.
  • Deprem bölgesinde enfeksiyon riskine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu önlemleri alın!

    UZMANLARDAN UYARI!

    Uzmanlar enfeksiyon hastalıkların meydana çıkmaması için aşıların yaygınlaştırılması, hijyen kurallarına maksimum önemin verilmesi, yeterli sağlık hizmetlerinin ve tıbbi malzemelerin sunulması, temiz su sağlanması, gıdaların bozulmamasına özen gösterilmesi ve temiz ortamların oluşturulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
  • Deprem bölgesinde enfeksiyon riskine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu önlemleri alın!

    Depremden sonra kişilerin enkaz altında uzun süre kalması, hijyen malzemelerinin eksikliği, kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu, gıda ve su ihtiyacının yeterli miktarda karşılanamaması ve hatta suyun kanalizasyon ile karışması sebebiyle birçok enfeksiyon hastalıkları meydana çıkabilir. Bu tarz afet bölgelerinde gelişen hastalıklar salgına dönebilir.
  • Deprem bölgesinde enfeksiyon riskine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu önlemleri alın!

    BULAŞICI HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN TEMEL ÖNERİLER

    Uygun barınma koşulları sağlanmalı,

    Beslenme koşulları iyileştirilmeli,

    Temel sağlık hizmetleri aksatılmadan verilmeli,

    Rutin bağışıklama hizmetlerine başlanmalı,

    Gebe, kadın ve kız çocuklarının acil üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin sağlanması,

     
  • Deprem bölgesinde enfeksiyon riskine dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu önlemleri alın!

    Etkilenen kişiler kayıt altına alınmalı ve derhal sağlık hizmetleri sunulmalı,

    Temiz ve güvenli su sağlanmalı,

    Cenazelerin ve hayvan ölülerinin uygun şekilde bir an önce toplanması,

    Maske tedariki ve kullanımına önem gösterilmesi,

    Dezenfektan dağıtımı sağlanmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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