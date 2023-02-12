Depremde arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer?

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI NASIL BİTİRİLİR?

Arama kurtarma çalışmaların bitirme kararı BM koordinasyon ajansı ile ev sahibi ülkenin merkezi hükümeti ve yerel yönetimi arasında alınır. Arama ve kurtarma çalışmaları genellikle felaketten beş ila yedi gün sonra, bir ya da iki gün boyunca canlı kimse bulunamayınca sona erdirilir.