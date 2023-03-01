Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

Altıntaş, arama kurtarma alanında profesyonel eğitim aldığına değinerek, "Deprem olunca yardım etmek için bölgeye gittik. İlk 3 gün yoğun şekilde enkazda insan kurtarmaya çalıştık. Denizli arama kurtarma ekibine yardımcı olduk. Bir enkazdan anne ve kızını sağ çıkardık ama baba ve oğlu ölüydü. Çalıştığımız enkazda çok fazla hayatını kaybeden vardı. Madenci olduğumuz için ekipler bizden yardım istiyordu. Bu şekilde faydamız oldu" diye konuştu.