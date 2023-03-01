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Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına Düzce'den katılan emekli madenci Dursun Altıntaş, binalarda mahsur kalan kedileri de kurtardı

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AA
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    Düzce Hayvanları Koruma Derneği'nin başkanlığını yapan emekli madenci Dursun Altıntaş, meslek hayatının yanı sıra 1999'da meydana gelen 17 Ağustos Gölcük ile 12 Kasım Düzce depremlerinde edindiği tecrübeyle Antakya'da depremzedelerin yardımına koştu.
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    AA'nın haberine göre afetin ilk 5 günü Denizli Belediyesi itfaiyesi ve Macaristan arama kurtarma ekibiyle birçok enkaza giren Altıntaş, 10 kişinin yıkıntılar arasından sağ kurtarılmasına katkıda bulundu.
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    Evcil hayvanların ağır hasarlı binalarda mahsur kaldığı ihbarları üzerine yakın çevresinden sepetli kurtarma aracı temin eden Altıntaş, ev sahipleri ve güvenlik güçleri nezaretinde 18 kediyi kurtarıp sahiplerine teslim etti.
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    Bu kapsamda 40 evde arama çalışması gerçekleştiren Altıntaş, bakıcıları vefat etmiş ve soğuk hava şartları veya yetersiz beslenme nedeniyle bakımsız kalmış hayvanları da dernek üzerinden sahiplendirdi.
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    Çalışmalara 15 gün boyunca bilfiil destek veren Altıntaş, ayrıca deprem bölgesinde sahiplendiği kedileri evinde ve bahçesinde misafir ediyor. Altıntaş, derneğin bölgedeki çalışmalarını Hayvan Hakları Federasyonu iş birliğiyle yürüttüklerini söyledi.
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    Sahada daha önce de kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu anlatan Altıntaş, 1999'daki depremde Macaristan ekibine katıldığını, 10 yıl da Zonguldak'ta maden ocağında çalıştığını belirtti.
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    Altıntaş, arama kurtarma alanında profesyonel eğitim aldığına değinerek, "Deprem olunca yardım etmek için bölgeye gittik. İlk 3 gün yoğun şekilde enkazda insan kurtarmaya çalıştık. Denizli arama kurtarma ekibine yardımcı olduk. Bir enkazdan anne ve kızını sağ çıkardık ama baba ve oğlu ölüydü. Çalıştığımız enkazda çok fazla hayatını kaybeden vardı. Madenci olduğumuz için ekipler bizden yardım istiyordu. Bu şekilde faydamız oldu" diye konuştu.
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    "ÇOK KORKMUŞ HAYVANLAR, BİNALARDA KÖŞELERE PUSMUŞTU"

    Sarsıntılardan panikleyen vatandaşların hayvanlarını alamadan evlerinden çıktığını belirten Altıntaş, "Bir ara 200'e yakın ihbar vardı. Bizler de enkaz faaliyetlerinden hayvanların çıkarılamadığı binalarda kurtarma işlemine geçtik. 9 gün boyunca sahada hayvan kurtardık. İhbar gelen 40 binanın 18'inde kedi bulduk. Hepsini sahiplerine teslim ettik. Çok korkmuş hayvanlar, binalarda köşelere pusmuştu" ifadesini kullandı.
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    Altıntaş, özellikle Antakya'da yıkımın çok fazla olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

     

     
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    "Antakya çok kötüydü. Enkazların arasında kedi görüyorduk. Tehlikeli yerlerde geziniyorlardı. Biz hayvanları alıp ya bölgeden taşıyorduk ya da sahiplendirip başka illere naklini sağlıyorduk. 
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

    Bu şekilde birçok hayvanın naklini sağladık. Deprem bölgesinden gelecek hayvanlara bakacak yer sıkıntımız yok. Bu konuda çağrı yaptık. Sadece dezavantajlı hayvanlar için geçerli. Diğerlerini almanın çok doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyoruz."
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu
  • Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu

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