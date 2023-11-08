Deprem felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. 11 ili etkileyen deprem felaketinde binlerce ev yıkıldı binlerce insan da hayatını kaybetti. Hatay'da depremin 275. gününde bir binanın enkaz kaldırması çalışmaları sırasında ceset çıktı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti.
Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.
Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.