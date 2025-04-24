Deprem fırsatçıları yine harekete geçti

İstanbul'da, Silivri açıklarında dün, önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenirken depremin Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildiği ifade edildi. İki depremin ardındansa en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan, 284 artçı (07.20 itibarıyla) deprem yaşandı.

Depremin ardından pek çok kişi sokaklara ve parklara akın ederken, çoğu kişi çadırlarını bahçelere kurarak sabahladı. Sarsıntılar ile birlikte 'beklenen İstanbul depremi' endişeleriyle pek çok kişi de internetten çadır, el feneri, ilk yardım seti, kamp sandalyesi almaya başladı. Ancak bazı satıcılar, 1 gün önce neredeyse yarı fiyata satılan bu ürünleri depremden hemen sonra zamlı fiyatlarla satmaya başladılar.

Örneğin Amazon'da satılan 2-3 kişilik bir çadırın deprem sırasında 2864 TL'ye alınırken, depremden yalnızca 2-3 saat sonra aynı gönderici ve satıcıdan 4080 TL'ye alınabildiği görüldü.

Aynı şekilde dışarıda sabahlayanların sıklıkla kullandığı kamp sandalyelerinin de fiyatlarının arttığı görüldü.