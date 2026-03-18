Deprem konutları ödeme planı: Deprem konutları aylık taksit tutarı ne kadar, ödemeler kaç yıl?
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan afet konutlarına ilişkin ödeme planının detayları belli oldu. Açıklanan takvime göre hak sahipleri, konutlarını teslim aldıktan sonra ilk iki yıl boyunca ödeme yapmayacak, taksit süreci ise bu sürenin ardından başlayacak. Aylık ödemeler uzun vadeye yayılırken, taksitlerin 18 yıl boyunca sabit kalacağı ve konutlar için faiz uygulanmayacağı bildirildi. Toplam geri ödeme tutarı 1 milyon 890 bin TL olarak belirlenirken, ödeme planının nasıl işleyeceği ve aylık taksit tutarları merak konusu oldu. İşte deprem konutlarına dair tüm ayrıntılar…
DEPREM KONUTLARI ÖDEME PLANI NETLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı.
Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını aktaran Erdoğan, detayları açıkladı.
- 455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devlet ödüyor.
- Ödemeler konut tesliminden iki yıl sonra başlayacak.
- Taksit tutarı 18 yıl boyunca sabit tutulacak.
- 3 artı 1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek.
DEPREM KONUTLARI DETAYLI ÖDEME PLANI TABLOSU
Bir deprem konutu peşin ödeme ile 484 bin TL'ye satılacak böylece peşin alımlarda yüzde 74 indirim ugulanmış olacak.
Konutların peşin ödemlerinde devlet bankalarından kredi imkanı sunulacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar, kamu bankalarından kredi kullanabilecek.
Ancak taksit yoluyla deprem konutu alacak vatandaşlar; faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl sabit taksit tutarıyla ev sahibi olacak. Bu şekilde bir deprem konutunun maliyeti 1 milyın 890 bin TL olacak.
DEPREM KONUTLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm afet konutlarının ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.
Konutlar, faizsiz, 18 yıl taksit imkanı ile sunulacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira olarak uygulanacak.
KÖY EVLERİNİN ÖDEME PLANI DA BELLİ OLDU
Köy evlerinin de ödeme takvimi, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda, faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak.
Bir köy evinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 lira olarak uygulanacak.
Köy evlerinde de peşin ödemeyi tercih eden hak sahiplerine yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak. Buna göre, bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin lira olacak.
Peşin ödeme için kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla finansman imkanı da sunulacak.