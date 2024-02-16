Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre; saat 06.54'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 8.09 kilometre derinlikte olan deprem, Akçadağ'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.