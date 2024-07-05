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        Haberler Bilgi Gündem Deprem mi oldu? 5 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Akdeniz ve Muğla'da deprem! 5 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz ve Muğla'da deprem oldu. Ayrıca Cuma günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 22 deprem kayıtlara geçti. İşte, 5 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 09:17 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:09
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        Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 5 Temmuz son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

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        AKDENİZ'DE DEPREM

        Akdeniz'de saat 01.59'da 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yerin 25 kilometre altında kaydedildi.

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        MUĞLA'DA 3.5'LİK DEPREM!

        Muğla'nın Datça ilçesinde saat 08.41'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 34 kilometre altında yaşandı.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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