Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinde bir artçı daha! İşte AFAD-Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem listesi gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkileri sürerken 20 Şubat günü Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 21 Şubat Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile artçı depremler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • DEPREM Mİ OLDU? AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haritası ile bugün en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Güncel son depremler listesi

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Elazığ ve Hatay'da büyük hasara yol açtı. Bölgede sarsıntılar devam ederken; 20 Şubat akşamı Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi. Gözler son depremler listesine çevrildi. İşte 21 Şubat 2023 AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...
  • DEPREM Mİ OLDU? AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haritası ile bugün en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Güncel son depremler listesi

    HATAY'DA KORKUTAN DEPREMLER!

    AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

    Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
  • DEPREM Mİ OLDU? AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haritası ile bugün en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Güncel son depremler listesi

    ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

    Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.
  • DEPREM Mİ OLDU? AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haritası ile bugün en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Güncel son depremler listesi

    BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (Mw 7.6)(Kahramanmaraş) depremleri ile 20 Şubat Defne (Mw 6.4) (Hatay) depremlerinden sonra bölgede 7200'ün üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir.

    Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM Mİ OLDU? AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haritası ile bugün en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Güncel son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 21 ŞUBAT 2023

    Malatya Doğanşehir'de saat 20.25'de 3,8 büyüklüğünde, 

    Hatay Samandağ'da saat 19.06'da 4,2 büyüklüğünde, 

    Kahramanmaraş Türkoğlu'nda saat 17.07'de 3,7 büyüklüğünde, 

    Kahramanmaraş Göksun'da saat 16.35'de 3,7 büyüklüğünde,

    Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 15.52'de 3,5 büyüklüğünde  depremler meydana geldi.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. Haberimiz güncellenecektir.)
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.