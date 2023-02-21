Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Elazığ ve Hatay'da büyük hasara yol açtı. Bölgede sarsıntılar devam ederken; 20 Şubat akşamı Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi. Gözler son depremler listesine çevrildi. İşte 21 Şubat 2023 AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...