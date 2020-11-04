Türkiye deprem haberleriyle sarsılıyor. Son depremler günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız son dakika depremlerine ilişkin aramalar yapıyor. Dün gece itibariyle İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan 4.1 şiddetindeki deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik...

İZMİR'DE KORKUTAN BİR DEPREM DAHA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16:21'te Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.