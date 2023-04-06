Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla artçı sarsıntılar ve depremler meydana gelmektedir. AFAD ve Kandilli gün içinde yaşanan depremleri sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 Nisan Perşembe son depremler listesi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Meydana gelen depremler sonrasında, "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte 6 Nisan son dakika depremler listesi...

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