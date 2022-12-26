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Deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi her gün güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde sarsıntı hissedilirken civar bölgelerde yaşayanlar son depremler listesini araştırıyor. İşte, 26 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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  • Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Türkiye son dakika depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından paylaşılıyor. Yaşadığı ilde sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Aralık 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
  • Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 26 Aralık 2022 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. 26 Aralık saat 04:45'te Eruzurum Sarıbasa-Askele'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    26 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.12.26 07:51:43 40.7627 31.0100 5.2 -.- 1.3 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.12.26 07:33:41 38.2847 24.2728 6.6 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel
    2022.12.26 07:18:15 37.8632 26.9448 4.8 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.12.26 07:09:38 38.2055 31.0848 14.4 -.- 1.8 -.- EGIRLER-YALVAC (ISPARTA) İlksel
    2022.12.26 07:06:35 38.1923 31.0537 2.2 -.- 1.6 -.- MADENLI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
    2022.12.26 06:46:59 39.8637 28.7722 23.7 -.- 1.0 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
    2022.12.26 06:26:00 39.8453 28.7982 5.3 -.- 1.4 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
    2022.12.26 06:21:47 39.9140 40.6735 9.5 -.- 1.6 -.- GUMUSSEREN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
    2022.12.26 05:18:03 35.5577 25.8915 12.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2022.12.26 05:08:48 39.9097 26.0557 10.0 -.- 0.9 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2022.12.26 05:01:54 38.1955 31.0567 9.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
    2022.12.26 04:45:11 39.8880 40.6323 5.0 -.- 3.0 -.- SARIBABA-ASKALE (ERZURUM) İlksel
    2022.12.26 04:44:46 39.8547 42.2588 23.3 -.- 2.2 -.- YAZILITAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel
    2022.12.26 04:25:34 38.3458 27.2243 5.4 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
    2022.12.26 04:19:55 40.7315 30.9602 5.2 -.- 1.2 -.- SACMALIPINAR-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.12.26 04:00:09 38.7777 43.4157 5.0 -.- 1.7 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
    2022.12.26 03:44:55 38.8905 43.6010 5.0 -.- 2.5 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
    2022.12.26 03:19:40 37.3552 29.4998 7.8 -.- 1.4 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
    2022.12.26 02:13:16 37.3318 29.5132 9.1 -.- 1.3 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
    2022.12.26 01:36:55 36.3515 27.8453 53.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.12.26 01:33:41 40.1785 31.7890 13.8 -.- 1.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
    2022.12.26 01:32:56 40.8108 30.9540 5.0 -.- 1.3 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
    2022.12.26 01:11:57 40.7418 30.9860 8.0 -.- 1.1 -.- BAKACAK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.12.26 01:07:46 40.1732 31.7523 5.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
    2022.12.26 01:03:01 37.0872 28.4335 11.3 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
    2022.12.26 01:01:08 37.2915 28.0682 11.2 -.- 1.5 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
    2022.12.26 00:57:34 37.2983 28.0860 5.2 -.- 1.4 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
    2022.12.26 00:43:36 40.8032 30.9583 4.9 -.- 1.1 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
    2022.12.26 00:27:16 40.7530 31.0130 6.5 -.- 1.4 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.12.26 00:26:45 37.4317 37.1512 7.0 -.- 1.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
  • Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 26 ARALIK 2022

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

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