Türkiye son dakika depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından paylaşılıyor. Yaşadığı ilde sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Aralık 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi...