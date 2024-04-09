Kahramanmaraş peş peşe sallandı! 9 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, paylaştığı son depremler listesi ile gün içinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğünü, derinliğini kamuoyuna duyuruyor. Buna göre son olarak Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler yaşandı. İşte, 9 Nisan 2024 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtları...
Türkiye ve çevresinde gün içinde meydana gelen son dakika depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nce paylaşılıyor. Son depremler listesi ile bu sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği gibi detaylar netleşiyor. İşte, 9 Nisan 2024 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TE PEŞ PEŞE DEPREMLER!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Kahramanmaraş'ta bir saat içerisinde peş peşe 4 dört tane deprem hissedildi. Bu sarsıntıların en büyüğü saat 07:58'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.01 KM olarak kaydedildi.
MARMARA DENİZİ AÇIKLARI SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 08:33'te Marmara Denizi açıklarında Avşa Adası'nda 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.65 KM olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ