Kahramanmaraş depremle sarsıldı! 23 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haritası
Kahramanmaraş bir deprem haberiyle daha sarsıldı. Göksun'da saat 11.22'de ve 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm detayları bir araya getirdik. İşte, gerek Kahramanmaraş gerekse diğer illerimizde yaşanan tüm depremleri sorgulayabileceğiniz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası vatantaşlar; en son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler haritası...
SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
KAHRAMANMARAŞ 4.6 İLE SARSILDI!
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş Göksun'da saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Şu ana kadar ekiplerimize intikal eden olumsuz bir ihbar yok. Arkadaşlarımız takip ediyorlar" dedi.