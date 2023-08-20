Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel DEPREM OLDU! Son dakika: Marmara, Niğde, Muğla ve Kahramanmaraş depremle sallandı | AFAD ve Kandilli son depremler tablosu 20 Ağustos

        Marmara, Niğde, Muğla ve Kahramanmaraş depremle sallandı! Son depremler tablosu

        Dün akşam saatlerinde Marmara Denizi Silivri açıklarında, geçtiğimiz gece ise Niğde ve Muğla'da meydana gelen hissedilir büyüklükteki depremlerin ardından bu sabah da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.1 ardından da Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 20 Ağustos tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AFAD ve Kandilli son depremler 20 Ağustos listesi merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam Marmara Denizi Silivri açıklarında, gece ise Niğde ve Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından son olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde depremler meydana geldi. Peki son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 20 Ağustos listesi...

        2

        MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

        Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu...

        Marmara Denizi'nde saat 17.43'te 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        NİĞDE VE MUĞLA'DA GECEYİ BÖLEN DEPREMLER

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD verilerine göre saat 01.26'da Niğde'nin Çamardı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        Muğla Kıran'da saat 03.29'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.4 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

        4

        KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

        Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro