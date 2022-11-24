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Kandilli 5.9'luk Düzce depremini değerlendirdi! "Marmara'yı tetikler mi?" "Işık hüzmesi normal mi?" İşte cevaplar! 0:00 / 0:00

AA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezinde (BDTİM) Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremin Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu gibi farklı bölgelerde hissedildiğine değindi.

"BU DEPREM SÜRPRİZ DEĞİLDİ" AA'da yer alan habere göre Kuzey Anadolu fayının Bolu civarında iki kola ayrıldığını belirten Özener, "Deprem aslında Düzce Vadisi diyebiliriz, fay vadisi olarak adlandırabiliriz, orada birçok irili ufaklı fay bulunmakta ve o fayların üzerinde, yaklaşık 7-8 kilometrelik bir fay parçasının kırıldığını söyleyebiliriz. Bizim için sürpriz bir deprem değil bu deprem.

"DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE DEPREM OLDU" MTA'nın hazırlamış olduğu en son diri fay haritasında burada birçok irili ufaklı deprem üretebilecek aktif fay bulunmakta. Bu deprem de bu faylardan birinin üzerinde oldu." dedi.

"09.00'A KADAR 162 ARTÇI OLDU" Prof. Dr. Özener, bugün saat 09.00 itibarıyla en büyüğü 4.4 olmak üzere 162 artçı sarsıntı meydana geldiğini kaydetti.

"MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ" Depremin artçılarının bir hafta içinde azalarak biteceğini belirten Özener, bu sarsıntının Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda, "Bizim genel olarak görüşümüz, bu depremin Kuzey Anadolu fayının batı kısmında olacak bir Marmara depremini tetiklemeyeceği yönünde. Dolayısıyla bu depremin olası Marmara depremini tetiklemeyeceği görüşünü taşımaktayız." değerlendirmesinde bulundu. Özener, AFAD tarafından gerçekleştirilen "Çök-kapan-tutun" tatbikatının da halkın bilinçlenmesi açısından çok faydalı olduğunu söyledi.