Depremde 6 canın kurtarılmasını sağlayan 'Köpük', sınavda grup birincisi oldu

Sınavı başarıyla geçen arama kurtarma köpeklerinin, olası afetlerde, enkazda hayat kurtarmaya devam edeceğini de belirten Özbek, "Bu sınavlar her yıl yapılıyor ve biz istiyoruz ki Van'da daha çok köpek olsun. Belediyelerde, diğer kuruluşlarda da ne kadar çok arama köpeği olursa bizim için o kadar çok can demek. Çünkü hepimiz son depremlerde gördük ve zamanla yarıştık.

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Sağ olsun 'Köpük' hep elimiz ayağımız oldu. Onun için bu köpeklerin sayısını ne kadar çok arttırırsak, bizim için o kadar iyi. Bir hayat, bir nefes demek. Onun için her zaman çalışmalarımız devam edecek. Köpük oradan geldikten sonra da burada hiç boş durmuyor. Sürekli antrenmanlarına devam ediyor. Sınavda gösterdiği başarıyla da bunu bir kez daha bize kanıtlamış oldu" diye konuştu.