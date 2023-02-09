GAZİANTEP'TE KAÇ BİNA YIKILDI VE HASAR GÖRDÜ?

Bu süreçleri de takip ediyoruz ve bu kapsamda Gaziantep özelinde 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Şu an itibarıyla enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Bu enkazlarda yaralı olarak 5 bin 942 vatandaşımızı kurtarmak suretiyle hastanelerimizde, sahra çadırlarımızda, hem İslahiye'deki hem Nurdağ'daki hastanelerimizde tedavi altına aldık." dedi.