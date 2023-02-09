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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

6 Şubat Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem felekati 10 ilde ekili oldu. Milyonlarca kişinin etkilendiği depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dönemin en büyük deprem felaketlerinden olan Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerden biri de Gaziantep oldu. Gaziantep'te ölü, yaralı sayısı ve kaç binanın yıkıldığına dair bilgileri haberimizde derledik. İşte Gaziantep'te son durum ölü ve yaralı sayısı...

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  • Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 6 Şubat tarihinde 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin yıkıcı etkisi çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Deprem sonrasında Gaziantep'den ölü ve yaralı sayıları gelmeye devam ediyor. Peki, "Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?" İşte deprem sonrasında Gaziantep'de son durum...
  • Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.

     
  • Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    DEPREM SONRASI GAZİANTEP'TE SON DURUM

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıda depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

    Gaziantep genelinde 1646 arama kurtarma personelinin 400'ün üzerine iş makinesi ve ekipmanla enkaz alanlarında çalışma yaptığını bildiren Kurum, 618 sağlık çalışanı ve 243 ambulansın AFAD faaliyetleri kapsamında arama kurtarmada görev yaptığını, diğer alanlarda da 12 bine yakın sağlık çalışanıyla sürecin yürütüldüğünü aktardı.
  • Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şöyle konuştu:

    "Birinci önceliğimiz arama kurtarma faaliyetleri. 55. saatteyiz. 112. saatte İzmir'de biz yavrumuzu enkaz altından canlı kurtardık. Dolayısıyla bu saatler bizim için çok çok önemli. İkinci önemli husus da hasar tespit ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını giderme süreci.
  • Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    GAZİANTEP'TE KAÇ BİNA YIKILDI VE HASAR GÖRDÜ?

    Bu süreçleri de takip ediyoruz ve bu kapsamda Gaziantep özelinde 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Şu an itibarıyla enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Bu enkazlarda yaralı olarak 5 bin 942 vatandaşımızı kurtarmak suretiyle hastanelerimizde, sahra çadırlarımızda, hem İslahiye'deki hem Nurdağ'daki hastanelerimizde tedavi altına aldık." dedi.
  • Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    DEPREM SONRASI İL İL ÖLÜ VE YARALI SAYISI

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

     

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    ANTEP KALESİ DE HASAR GÖRDÜ!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

    Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.
  • Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

    Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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