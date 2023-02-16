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Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu için arama çalışmaları devam ediyor. Önceki gün ayakkabıları bulunan Ganalı futbolcunun bu kez de dairesine ulaşıldı.

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  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un bulunması için çalışmalar sürüyor. 
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kaldığı belirtilen Ganalı futbolcunun durumu, Türkiye'nin yanı sıra ülkesi Gana ve futbol oynadığı ülkelerde de endişeyle takip ediliyor. 
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    Rönesans Rezidans'ın enkazında önceki gece ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşan çalışmalarda Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un dairelerine kadar ulaşılabildi. Ancak iki ismin de kendilerinden henüz haber alınamadı. 
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    Deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalma ihtimali üzerinde durulan iki isim için de çalışmalar devam ediyor.
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere ise arama çalışmalarıyla ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, Ganalı futbolcunun iki çift ayakkabısının bulunduğunu belirtmişti. 
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    "AYAKKABISINI BULDUK"

    Nana Sechere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Deprem olalı 9 gün oldu ve Christian’ı hala bulamadık. Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Alanda daha fazla yardıma ve tercümana ihtiyacımız var. İşler inanılmaz derecede yavaş ilerliyor. Ekiplere sağlanan kaynakların yetersizliği nedeniyle hayatlar kaybediliyor. Ne yazık ki Hatayspor kulübü, Christian’ı ararken bizimle aynı tarafta değil”
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    "5 KİŞİ HAYATTA"

    "Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz"
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    "ÇOK ZOR BİR DURUM"

    "Gerçekten çok zor bir durum. Hem Türk hem de yabancı olan bütün kurtarma ekiplerine müteşekkiriz. Bölgedeki siviller ve gönüllüler de hayatta kalanları bulmak için büyük çaba sarf ediyor ama yine de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle sahada çalışabilmemiz için bir tercüman gerekiyor"
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    ESSIEN: DUA EDİYORUM

    Dünyaca ünlü Ganalı eski futbolcu Michael Essien ise, Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umduğunu ve bunun için dua ettiğini söyledi.
  • Depremde enkaz altında kalan Christian Atsu'nun dairesi bulundu

    Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" ifadesini kullandı.

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