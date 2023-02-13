Depremde eşini kaybetti, 4 kedisini kurtardı

Eşini toprağa verdikten sonra kedilerinin enkaz altında kaldığını fark eden İzzettin Parlak, çalışma başlattı. İş makinesi getiren Parlak, 4 kedisini kurtardı. Parlak, "Depremde eşim öğle namazını kılıyordu. Benim de ahırda biraz işim vardı. Ahırın önüne geldiğimde deprem beni ileri ve geri itti. Ufak bir çatırtı oldu. 'Eyvah eşim öldü' diye ayağımı merdivene bastım gidemedim. Çatı komple uçtu. Eşim ölmeden kurtarayım, diye diğer tarafı dolaştım.