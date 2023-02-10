Yıkılan bina sayısı ve hasar boyutu artmaya devam ediyor... Türkiye'de üst üste yaşanan sarsıcı depremler ağır hasara sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD tarafından can kaybı ve yıkılan bina sayılarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. 10 ili derinden etkileyen depremde enkaz çalışmaları sürüyor. İşte, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde hasarın durumu ve yıkılan bina sayısı ile ilgili son açıklamalar...