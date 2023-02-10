Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasarın boyutu artıyor! Depremde yıkılan bina sayısı açıklandı!

Deprem sonrasında hasarın boyutu artıyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinden can kaybı ve yıkılan bina sayılarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. 10 ilde enkaz çalışmaları sürerken çöken bina sayılarına ilişkin yeni açıklamalar geliyor. İşte yıkıcı depremler sonrasında deprem bölgesinde yıkılan bina sayısı ve hasar durumuna ilişkin güncel gelişmeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

    Yıkılan bina sayısı ve hasar boyutu artmaya devam ediyor... Türkiye'de üst üste yaşanan sarsıcı depremler ağır hasara sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD tarafından can kaybı ve yıkılan bina sayılarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. 10 ili derinden etkileyen depremde enkaz çalışmaları sürüyor. İşte, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde hasarın durumu ve yıkılan bina sayısı ile ilgili son açıklamalar...
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

    DEPREMDE CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GELİYOR!

    Son dakika açıklamasına göre, depremde can kaybı 18 bin 342'ye, yaralı sayısı 74 bin 242'ye yükseldi.
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

    TÜRKİYE DEPREM İLE SARSILDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

    YIKICI DEPREM 10 İLDE ETKİLİ OLDU

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada." dedi.
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

    DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde bina ihbarları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu an itibarıyla yıkılan bina sayısı 6 bin 444." ifadelerini kullandı.

    Hasarın boyutunda yeni bilgiler gelmeye devam ettikçe haberimizi güncelleyeceğiz.
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

    VARANK: ÜRETİME ZARAR VERECEK YIKIM OLMADI

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ardından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu:

    "Kayıplarımız var. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Afetten etkilenen bölgeler aslında sanayi anlamında da Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor.
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

    Gerek bakanlıktaki arkadaşlarımız gerekse diğer bakanlıklarla birlikte olayı sıcak şekilde takip ediyoruz. Üretim tesislerimiz ve sanayicilerimile irtibat halinde süreci en güzel şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

    Gerek organize sanayi bölgeleri ve dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi yıkımın olmadığını görüyoruz. Bu bizimaçımızdan sevindirici.
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?
  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI ve çöktü? Hasarın boyutu artıyor! Kahramanmaraş depreminde kaç bina hasar aldı?

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.