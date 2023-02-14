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Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkiledi. Depremin etkileri, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü bünyesindeki Atlas Uydu'dan da gözlendi...

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  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    HATAY'IN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    HATAY, UZUN ÇARŞI CADDESİ

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    HATAY, ULU CAMİ BÖLGESİ

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    HATAY, HABİB-İ NECCAR CAMİSİ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    HATAY, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI BÖLGESİ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    HATAY, SAINT PIERRE KİLİSESİ BÖLGESİ

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    HATAY, HÜRRİYET CADDESİ BÖLGESİ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    HATAY, YENİ CAMİ, ARKEOLOJİ MÜZESİ VE CUMHURİYET MEYDANI'NIN OLDUĞU BÖLGE
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    KAHRAMANMARAŞ'IN GENEL GÖRÜNTÜSÜ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    KAHRAMANMARAŞ KALESİ

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    KAHRAMANMARAŞ, 12 ŞUBAT STADYUMU

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    KAHRAMANMARAŞ ABDÜLHAMİD HAN CAMİSİ VE BÖLGESİ

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    KAHRAMANMARAŞ AZERBAYCAN BULVARI

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    KAHRAMANMARAŞ TRABZON BULVARI 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    MALATYA'NIN GENEL GÖRÜNÜSÜ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    MALATYA, YENİ CAMİ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    MALATYA, ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ VE ÇEVRESİ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    MALATYA, BAKIRCILAR ÇARŞISI 
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    GAZİANTEP'İN GENEL GÖRÜNTÜSÜ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    GAZİANTEP ISLAHİYE 
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    GAZİANTEP KALESİ VE ÇEVRESİ

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    GAZİANTEP, BAKIRCILAR ÇARŞISI VE ÇEVRESİ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ VE ÇEVRESİ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    DİYARBAKIR'IN GENEL GÖRÜNTÜSÜ 

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    DİYARBAKIR ULU CAMİ VE ÇEVRESİ 
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    DİYARBAKIR, BAĞLAR
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    DİYARBAKIR, BAĞLAR
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    ŞANLIURFA'NIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

     
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    ŞANLIURFA KALESİ
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    ŞANLIURFA, GÖBEKLİTEPE ÇEVRESİ
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    ŞANLIURFA, HALİLİYE
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    ADANA'NIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    ADIYAMAN KALESİ
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    ADIYAMAN SAAT KULESİ
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    KİLİS'İN GENEL GÖRÜNTÜSÜ
  • Depremden etkilenen şehirlerin uydu görüntüleri yayınlandı! İşte depremin etkisi!

    OSMANİYE, DÜZİÇİ

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