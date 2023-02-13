Türkiye'de 6 şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem meydana geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı itibarıyla Türkiye'nin nüfusunu 85 milyon 279 bin 553 kişi olarak duyuruldu. Depremden etkilenen 10 ilin nüfusu ile bu oran kıyaslandığında her 6 kişiden biri deprem bölgesinde ikamet ediyor. İşte deprem bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'in nüfusları...