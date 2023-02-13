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Milyonları etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu

Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler çevre 10 ilde büyük hasara ve can kayıplarına sebebiyet verdi. Büyük sarsıntı sonrasında can kayıpları ve hasar durumuna ilişkin güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi. İşte Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

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  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    Türkiye'de 6 şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem meydana geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı itibarıyla Türkiye'nin nüfusunu 85 milyon 279 bin 553 kişi olarak duyuruldu. Depremden etkilenen 10 ilin nüfusu ile bu oran kıyaslandığında her 6 kişiden biri deprem bölgesinde ikamet ediyor. İşte deprem bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'in nüfusları...
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    TÜRKİYE İKİ BÜYÜK DEPREM İLE SARSILDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı. 

     
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    TÜRKİYE'DE DEPREM FIRTINASI YAŞANDI

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir" denildi.
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    ORTALAMA HANE BÜYÜKLÜĞÜ ŞANLIURFA'DA!

    TÜİK verilerine göre, deprem bölgesinde Şanlıurfa 5.12 kişi ile ortalama hane büyüklüğünde ilk sırada yer alıyor. Hane büyüklüğü Diyarbakır’da 4.43, Adıyaman’da 4.00, Gaziantep’te 3.97, Kahramanmaraş’ta 3.68, Hatay’da 3.65, Adana’da 3.49, Kilis ve Osmaniye’de 3.46, Malatya’da 3.40 kişi oldu.
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre, depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu şu şekilde;
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    ADANA

    2.274.106
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    GAZİANTEP

    2.154.051
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    ŞANLIURFA

    2.170.110
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    DİYARBAKIR 

    1.804.880
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    HATAY

    1.686.043
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    KAHRAMANMARAŞ

    1.177.436
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    MALATYA

    812.580
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    ADIYAMAN 

    635.169
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    OSMANİYE 

    559.405
  • Depremden etkilenen illerin nüfusları: Deprem 13,5 milyonluk bölgeyi etkiledi! İşte depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu...

    KİLİS

    147.919

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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