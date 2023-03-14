Statta 5 Şubat’ta yaşanan sevinci unutamadığını belirten Teksöz, “Maçın son dakikasında atılan golle galip gelmek ve Atsu’nun bu gol sonrası aramızda kalacağını düşünmek çok mutlu etmişti. O gün stadı dolduran binlerce taraftarımızın sevincini ekranlarda tam yaşayamadınız ama bizler burada o kadar güzel yaşadık ki soyunma odasına kadar devam etti. Umutlandık çünkü hem Atsu’yu, hem de maçı kazanmıştık. Umutlarımız yarım kaldı. Volkan hocamız, depremden sonra tesise geldi. Ortalık karanlık ve darmadağındı. Arkadaşlarımıza ulaşıp tesislerde toplamaya çalıştık. Futbolcularımızın bazıları enkazdan kendi imkanlarıyla çıkıp kimi şortuyla kimi çıplak ayakla yürüyerek geldi. Herkese ulaştık ama Taner Savut hocamıza ve Atsu’ya ulaşamadık. İkisi aynı sitede yaşıyordu. Onları da birçok kulüp çalışanımızı da kaybettik” diye konuştu.