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Depremin etkilediği 5 ilde "tır ve konteyner eczaneler" kuruldu

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "tır eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu

Depremin etkilediği 5 ilde
AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin üçüncü gününde, TEB bünyesindeki eczacılar da ilaç temini amacıyla bölgede geçici eczane hizmeti için harekete geçti.

Bu kapsamda, TEB tarafından büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "tır eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Gönüllü olarak bölgeye giden eczacıların görev yaptığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanacak.

Depremden etkilenen 5 ildeki 8 seyyar eczanenin konum bilgileri şöyle:

- Kahramanmaraş Merkez: Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binası, Onikişubat

- Kahramanmaraş Afşin: Pınarbaşı, Afşinbey Caddesi

- Hatay İskenderun: Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye yanı

- Gaziantep İslahiye: İtfaiye Meydanı

- Malatya Merkez: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi, Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

- Adıyaman Merkez: Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı.

Öte yandan, yarından itibaren bölgeye gönderilen 5 adet geniş kapasiteli şişme sahra eczanesi de hizmet vermeye başlayacak.

- "İlaç, tıbbi malzeme, bebek maması gibi acil ihtiyaçlar gezici tır eczaneye yerleştirildi"

TEB Başkanı Arman Üney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 54 bölge eczacı odası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki 46 bini aşkın meslektaşlarıyla depremzedelere destekte bulunmak üzere yardım çalışmalarını hızlı şekilde organize ettiklerini söyledi.

Önce "afet yönetimi kriz masası" oluşturduklarını ifade eden Üney, "Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerimizde ilk aşamadaki süreçlerin yürütülmesi için merkez heyeti üyelerimiz ve deprem bölgelerine yakın bölge eczacı odası başkan ve yöneticilerimizin yer aldığı Bölgesel Afet Koordinasyon Ekipleri kurduk." dedi.

Üney, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), AFAD, Türk Kızılay ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek, deprem bölgesine verilecek desteklerle ilgili istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Kooperatifler ve dağıtım kanalları ile iletişime geçtiklerini, ilaç temin süreçlerinde TİTCK ile belirlenen tedarik yöntemlerini netleştirdiklerini aktaran Üney, şöyle devam etti:

"TEB gezici tır eczanemizi en hızlı şekilde hazırlayarak, hemen 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'a sevk ettik. Ulaşım hatlarındaki sıkıntılar ve ağır mevsim koşullarını gözeterek bölgeye yakın eczacı kooperatifleri ve dağıtım kanalları aracılığıyla bölgelere sevk edilen ilaç, tıbbi malzeme, bebek maması, bebek bezi gibi acil ihtiyaçlar, gezici tır eczaneye yerleştirildi ve gönüllü eczacı ekiplerimizle vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başladı.

Benzer şekilde deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın ilaca erişimini sağlamak için ilaç eczacılık hizmeti verecek 5 adet konteyner eczaneyi hızla bölgeye naklettik. 7 Şubat itibarıyla Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'e 5 adet konteyner eczanemiz ulaşmış ve gönüllü eczacılarımızın desteği ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlamıştır. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bu eczanelerden yararlanabileceklerdir."

İlaç, tıbbi malzeme ve ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında kullanılmak üzere 5 adet geniş kapasiteli sahra eczanesinin de deprem bölgelerine nakledilmek üzere yola çıktığını bildiren Üney, bu eczanelerin de bugün hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

İlaç ve tıbbi malzeme tedariki için farklı bölgelerdeki eczacıların katkılarıyla yardım kampanyası da başlattıklarını kaydeden Üney, "Bu şekilde sahada oluşturulan ilaç dağıtım merkezlerindeki malzemelerin sürekliliğini de sağlıyoruz. Yardım kampanyamıza katılım çok kısa sürede meslektaşlarımızın ciddi destekleri ile önemli boyutlara ulaştı ve katlanarak da devam ediyor." diye konuştu.

Üney, meslektaşlarından gelecek ilaç ve tıbbi malzeme harici acil ihtiyaçlar için bölge eczacı odalarıyla koordinasyon halinde bir kampanya daha başlattıklarını ifade etti.

Bölge eczacı odalarıyla oluşturulan Destek Malzeme Toplama Merkezlerinde, meslektaşlarından gelen battaniye, ısıtıcı, koruyucu giysi gibi malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazırladıklarını belirten Üney, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde TEB'de görev yapan çalışanlarımız ile iştiraklerimizin çalışanlarınca toplanan ihtiyaç malzemelerini de en hızlı şekilde ulaştıracağız. Bölge eczacı odalarımıza meslektaşlarımızca iletilen ilaç, tıbbi malzeme ve ihtiyaç malzemeleri MNG kargonun birliğimize bedelsiz tahsis ettiği 50 ton kapasiteli uçak kargoyla gönderilecek ve oradan da tırlar aracılığıyla bölgelere intikal ettirilecek. Türkiye Diyabet Vakfı tarafından oluşturulan Diyabet Afet Yardım Grubu ile işbirliğinde insülin, şeker ölçüm kitleri ve beraberinde ihtiyaç duyulan diğer ilaç ve tıbbi malzemelerinin bölgelerde gezici bir karavan aracılığıyla ulaştırılması yönünde planlama yaptık. Bu aracımız da yarın deprem bölgesine sevk ediliyor. Birlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu koşullarda birlik olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız."

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