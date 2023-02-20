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Depremler devam edecek mi? Artçı depremler ne kadar sürecek?

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Son dakika deprem haberine göre; Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıların ardından gözler depremler devam edecek mi? Artçı depremler ne kadar sürecek? sorularına çevrildi. İşte konuya dair detaylar...

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  • Depremler devam edecek mi? Artçı depremler ne kadar sürecek, devam etmesi normal mi?

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizi etkilemişti. Bölgede sarsıntının etkileri hala devam ederken Hatay'da bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre saat 20.04'te Hatay, Samandağ merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıdan üç dakika sonra, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Peş peşe gelen haberlerin ardından gözler "Depremler devam edecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte detaylar...
  • Depremler devam edecek mi? Artçı depremler ne kadar sürecek, devam etmesi normal mi?

    HATAY'DA DEPREM!

    Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre saat 20.04'te Hatay, Samandağ merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu. Bölgede artçı depremler sürüyor. 20.14 sularında 4.5 büyüklüğünde Samandağ'da bir sarsıntı daha gerçekleşti.

    Saat 20.19 ve 20.24'te 5.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
  • Depremler devam edecek mi? Artçı depremler ne kadar sürecek, devam etmesi normal mi?

    ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTER?

    Artçı depremlerin belirli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay devam edebileceği gibi 2 yıl da sürebilir.
  • Depremler devam edecek mi? Artçı depremler ne kadar sürecek, devam etmesi normal mi?

    ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener artçı şoklara karşı uyardı, "Bunun süresinin, yani artçı şokların miktarının ve büyüklüklerin önümüzdeki süreyle azalacağını hepimiz biliyoruz ama, daha depremin çok başındayız. Yani artçı şokların da çok başındayız. Dolayısıyla bu artçı şoklar yani 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde de artış şokları maalesef yaşayacağız. 
  • Depremler devam edecek mi? Artçı depremler ne kadar sürecek, devam etmesi normal mi?

    Onun için tekrar tekrar söylüyorum hasarlı binalara kesinlikle girmemeleri gerekmekte. AFAD'dan dün İstanbul'a döndüm. Net sayıyı bilemesem de 3 binden fazla uzman çalışmalarını sürdürüyor. Araziye çıkıp, bütün binaların, hasarlı binaların tespiti, o binalarda oturulup, oturulamayacağına dair vatandaşa bir ön rapor verecekler. Onun için söylüyorum ki, görevlilerin uyarılarına dikkat edilmesinde büyük fayda var. Görevliler, uzmanlar gelip, mevcut binalara girip giremeyeceklerini vatandaşa söyleyecek. Artçılar belki bir yıl boyunca sürecek ama, hem büyüklükleri hem de sıklıkları azalarak sürecek. Yanılmıyorsam günde 500 artçı deprem çözüyor arkadaşlarımız. Depremlerin gerçekleşmesi itibariyle geçen sürede artçı sayılarında bir azalma yok. İlerleyen süreçlerde bu sayılar azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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