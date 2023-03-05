Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Depremlerle ilgili provokasyon yapan 29 hesap yöneticisi tutuklandı - Son dakika deprem haberleri
ABONE OL

Depremlerle ilgili provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisinin tutuklandığını bildirdi. Ayrıca, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi

Depremlerle ilgili provokasyon yapan 29 hesap yöneticisi tutuklandı - Son dakika deprem haberleri
AA

Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdürüldüğü belirtildi.

152 HESAP YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, sosyal medya platformlarında 1119 hesap yöneticisinin, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, haklarında işlem başlatılan 615 hesap yöneticisinden 152'sinin gözaltına alındığı, bunlardan 29'unun da sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandığı ifade edildi.

6 KRİPTO VARLIK CÜZDANI DA DONDURULDU

Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.

*Fotoğraf: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
GÜNDEM Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
Son dakika: Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
GÜNDEM Deprem soruşturmalarındaki tutuklu sayısı açıklandı
Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! - Son dakika haberler
GÜNDEM Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü!
AK Parti Sözcüsü Çelik "Spora aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek" - Güncel haberler
GÜNDEM "Spora aykırı provokatif girişimlere müsaade ...
Tuzla'da orta hasarlı 27 bina için yıkım talimatı verildi! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Tuzla'da orta hasarlı 27 bina için yıkım süreci ...
Evinden yardım malzemeleri çıkan emniyet müdürü açığa alındı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Evinde yardım malzemeleri çıkan emniyet müdürü açığa ...
Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Kahramanmaraş'ın simge camisi ibadete kapatıldı
Son dakika: Bakan Kurum, yıkılan bina sayısını açıkladı
GÜNDEM Bakan Kurum, yıkılan bina sayısını açıkladı
Artvin'de yürekleri ısıtan anlar... Tipide şarjı biten çifte drone ile pil gönderdiler! - Güncel haberler
GÜNDEM Tipide şarjı biten çifte drone ile pil gönderdiler!
Üniversitelilerden depremzedeler için yardım: Bakanlık diyaliz hastalarına tahsis etti - Güncel haberler
GÜNDEM Üniversiteliler yaptı, Bakanlık diyaliz hastalarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.