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Depremzedeler için pişirilen ekmekleri sırtlarında taşıdılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, asrın felaketini yaşayan depremzedeler için pişirilen ekmekleri köy içindeki yolların kapalı olması nedeniyle metrelerce sırtlarında taşıdı

Depremzedeler için pişirilen ekmekleri sırtlarında taşıdılar
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AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yukarıkayalar, Aşağıkayalar ve Yufkalı köylerinde bir araya gelen kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamaya çalışan kadınlar, sabah erken saatlerde tandırlarının başına geçerek binlerce ekmek pişirdi.

Köy sakinleri de ekmekleri poşetleyerek köy içindeki yolların kardan dolayı kapanması nedeniyle metrelerce sırtlarında taşıyıp görevlilere ulaştırdı.

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