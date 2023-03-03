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Depremzedelere 15 bin TL yardım!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre 12 ili etkisi altına alarak binlerce can kaybına ve bina yıkımına sebebiyet veren depremlerden sonra hükümetten depremzedelere 15 bin TL yardım yapılacağına ilişkin açıklama yapıldı. İşte, söz konusu yardımla dair ayrıntılar...

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  • Depremzedelere 15 TL yardım nasıl alınır? 15 bin TL yardım ne zaman ödenecek ve kimlere verilecek?

    Tüm dünyanın gündemine giren ve Türkiye’de 7 gün yas ilan edilmesine sebep olan Kahramanmaraş depremi sonucunda binlerce can kaybı ve binlerce bina yıkımı gerçekleşti. Konuyla ilgili hükümet 15 bin TL yardım yapacağını duyurmuştu. İşte detaylar...
  • Depremzedelere 15 TL yardım nasıl alınır? 15 bin TL yardım ne zaman ödenecek ve kimlere verilecek?

    AFETZEDELERE DEPREM TAŞINMA YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Yaşanan Kahramanmaraş depremi sebebiyle bölgede yaralar hızla sarılmaya devam ederken evi yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için deprem taşınma yardımı müjdesi verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşınma yardımının 28 Şubat 2023 hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
  • Depremzedelere 15 TL yardım nasıl alınır? 15 bin TL yardım ne zaman ödenecek ve kimlere verilecek?

    TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

    TAŞINMA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Depremzedelere 15 TL yardım nasıl alınır? 15 bin TL yardım ne zaman ödenecek ve kimlere verilecek?

    TAŞINMA YARDIMI KİMLERE VERİLİR? 

    Gerçekleşen deprem felaketinde yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı verilecek.
  • Depremzedelere 15 TL yardım nasıl alınır? 15 bin TL yardım ne zaman ödenecek ve kimlere verilecek?

    TAŞINMA YARDIMI NEDİR?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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