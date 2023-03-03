Depremzedelere 15 bin TL yardım!

Tüm dünyanın gündemine giren ve Türkiye’de 7 gün yas ilan edilmesine sebep olan Kahramanmaraş depremi sonucunda binlerce can kaybı ve binlerce bina yıkımı gerçekleşti. Konuyla ilgili hükümet 15 bin TL yardım yapacağını duyurmuştu. İşte detaylar...