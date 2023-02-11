Depremzedelere kira yardımı başvurusu gündemdeki yerini koruyor. Yıkılan ve hasar gören konutların bir yıl içerisinde inşa edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılacağını duyurdu. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşların mağdur olmaması amacıyla, 1 yıl kira desteği ödemeleri yapılacak. İşte, Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve ne kadar verilecek, ne zaman ödenecek? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...