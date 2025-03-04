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        Haberler Bilgi Spor DERBİ | Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu, futbolseverleri heyecan dolu bir derbiyle karşılamaya hazırlanıyor. Ligin 29. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının kızıştığı bu kritik mücadelede iki takım da sahaya üç puan için çıkarken, taraftarlar da nefeslerini tutmuş durumda. Dev derbinin tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla bekleniyor. İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 22:46 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:46
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        1

        Süper Lig’de şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin takvimi belli oldu. Ligin 29. haftasında oynanacak olan bu tarihi karşılaşmada, siyah-beyazlı ekip Tüpraş Stadyumu’nda ezeli rakibini konuk edecek. Taraftar desteğini arkasına alacak Beşiktaş, galibiyet için sahaya çıkarken Galatasaray da zirve yolunda kritik bir virajı dönmeye çalışacak. Futbol tutkunları, bu dev maçın tüm detaylarını heyecanla bekliyor. İşte detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. Ezeli rakipler, 30 Mart 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ancak maçın saati henüz belli olmadı. Maç saatinin maç gününe yakın bir tarihte belli olması bekleniyor.

        3

        BJK - GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Trendyol Süper Lig kapsamında düzenlenecek Beşiktaş Galatasaray derbisinin yayın kuruluşu henüz belli olmadı. 2024-2025 sezonunda derbi maçları beIN Sports 1 üzerinden yayınlandığı için bu kritik mücadelelenin de yayın kuruluşunun beIN Sports olacağı öngörülüyor.

        4

        DERBİ YARIŞINDA GALATASARAY 1-0 ÖNDE!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan bu nefes kesen mücadelede, sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

        5

        ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

        Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında Galatasaray ile mücadele ettikten sonra 4 Mayıs'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, bu iki maç Beşiktaş için büyük bir dönüm noktası olacak. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile oynanacak bu kritik maçlar, takımların zirve yarışındaki konumlarını belirleyebilir.

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