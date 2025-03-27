Derbi öncesi kadro belirsizliği!

Brezilya maçında Alisson ile yaşadığı çarpışma sonrası protokol gereği milli takımdan ayrılan Davinson Sanchez, bugün İstanbul'a ulaşacak. Uzun bir seyahatin ardından gelen Kolombiyalı stoperin ileri tetkikleri yapılacak; beyin cerrahları ve nörologlar tarafından değerlendirilecek. Eğer Sanchez'de ciddi bir problem tespit edilirse, defans hattında değişiklik yapılması kaçınılmaz olacak.