Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Derbide gözler Talisca'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Derbide gözler Talisca'da!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son haftalardaki yükselen performansına paralel olarak Beşiktaş derbisinde de takımının en önemli kozu olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

        Sarı-lacivertliler, ligin son virajına girilirken, rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

        2

        Kanarya'da ara transfer döneminde takıma dahil olan Anderson Talisca da kendisinden beklenen performansa son haftalarda ulaştı ve attığı gollerle sarı-lacivertlilere puanlar kazandırdı.

        3

        Geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep'te, Fenerbahçe'nin ilk golüne imza atan Talisca, üst üste 5 lig maçında fileleri havalandırdı.

        Deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK'ya karşı birer gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, iç sahada ise Trabzonspor'a karşı hat-trick yaptı, Kayserispor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

        4

        Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada 3 gole imza attı.

        5

        ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK

        Teknik Direktör Jose Mourinho'nun derbide görev vermesi halinde Talisca, Kanarya'nın en önemli hücum silahı olacak.

        6

        Kariyerinde 2016-2018 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 kez terlettiği siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe'ye; 2'si Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 müsabakada rakip oldu.

        7

        Talisca, derbide sahaya çıkması halinde eski takımına ilk kez rakip olacak. 31 yaşındaki futbolcu, derbide fileleri havalandırırsa Enner Valencia'nın (2022-2023) ardından üst üste 6 maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu olacak.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        Bakan Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında konuşuyor
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı