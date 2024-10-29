Derbinin İtalyan basınındaki yankıları!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Eski Napoli ve Lazio golcüleri Victor Osimhen ile Ciro Immobile'nin karşılaştığı dev derbi, İtalyan basınında da büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Dev derbi İtalya'da manşetleri de süsledi.
"DERBİ SARI-KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ"
Tutto Mercato Web: Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'in attığı golle 2-1 kazanılmasıyla sarı-kırmızıya büründü. 1 maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle puan farkı 8 oldu.
"OSIMHEN GOLÜ ATTI, IMMOBILE ELENDİ"
Corriere Dello Sport: Eski Napoli forvetinin lig lideri Galatasaray'ı, Beşiktaş'ın eski Lazio kaptanı Immobile'ye karşı şampiyonluk maçında forvetler arası süper bir mücadele yaşandı. Osimhen golü attı, Immobile elendi. Beşiktaş bu yenilgiyle 8 puan geriye düştü.
"IMMOBILE, OSIMHEN KARŞISINDA YAVAŞLADI"
Lazio Channel: Eski Lazio oyuncusu Immobile ve eski Napoli oyuncusu Osimhen karşısında merakla beklenen bir maç oynandı. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Galatasaray kazandı. Her iki yedek kulübesinde de güçlü bir İtalyan unsurunun yer aldığı maç, 90 dakika boyunca seyir zevki yaşattı. Her iki teknik direktör de tipik İtalyan futbolunu ortaya koydu.
"OSIMHEN'İN ALTIN DÖNEMİ DEVAM EDİYOR"
Tutto Napoli: Victor Osimhen'in altın dönemi Galatasaray'da devam ediyor. Nijeryalı forvet Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının galibiyet golünü attı.
"OSIMHEN BELİRLEYİCİ OLDU"
Il Napoli Online: Napoli'de geçirdiği son sezonun zorlukları artık Victor Osimhen için uzak bir anı... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor, Beşiktaş derbisinde gol atarak belirleyici oldu.