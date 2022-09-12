DERİN SULAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Derin Sular, deprem sonucu yer altı laboratuvarları yıkılan su altının güvenliği sağlamak için verilen ölüm kalım savaşını konu ediyor. Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapmaktadır. Bu çalışmalar devam ederken, okyanusun dibinde yıkıcı bir deprem meydana gelir. Deprem, laboratuvarda hasara neden olur. Bu sebeple araştırmacılar denizin altında mahsur kalır. Ölüm kalım savaşı veren ekip büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalır.