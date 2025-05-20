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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derrick Köhn'ün talipleri artıyor: Süper Lig ve Avrupa'dan ilgi var! - Galatasaray Haberleri

        Derrick Köhn'ün talipleri artıyor: Süper Lig ve Avrupa'dan ilgi var!

        Galatasaray'ın Alman ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Köhn için Werder Bremen 5 milyon Euro'yu çok yüksek bulurken oyuncu Avrupa'dan ve Süper Lig'den ise yakından takip ediliyor

        Giriş: 20.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:27
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        Derrick Köhn'ün talipleri artıyor!
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        Kariyerini Werder Bremen'de kiralık olarak sürdüren Derrick Köhn'ün talipleri de artıyor. Galatasaray ile Werder Bremen arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunuyor.

        Alman kulübünün sezon bitene kadar 5 milyon 125 bin euro karşılığında Köhn'ün bonservisini alma hakkı bulunuyor. Werder Bremen bu bonservis bedelini yüksek buluyor ve satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

        Alman kulübü, oyuncunun maaşıyla birlikte bu bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyor. Werder Bremen, Köhn'ü almayı istese de bonservis bedelini 2 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

        Diğer yandan Türkiye ve İtalya'dan bazı kulüpler de Derrick Köhn ile ilgileniyor. Süper Lig'den Başakşehir ve Eyüpspor; İtalya'dan ise Udinese ile Sassuolo da Alman futbolcuyla yakından ilgileniyor.

        Bu ekipler dışında İngiltere ekiplerinin de Köhn'ün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Köhn, Türkiye'de 19 maçta forma giydi.

        26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Werder Bremen formasını 27 kez terletti. Köhn, 14'ü ilk 11'de olmak üzere söz konusu müsabakalarda 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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