Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Derviş Zaim ile 'Jacques Tati sohbeti' İş Sanat'ta

        Derviş Zaim ile 'Jacques Tati sohbeti' İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın Yönetmenlerin Yönetmenleri başlıklı sohbet serisinde bu ay Derviş Zaim, İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde Fransız sinemasının özgün ismi Jacques Tati'yi kendi bakış açısıyla anlatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 19:06 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derviş Zaim ile 'Jacques Tati sohbeti' İş Sanat'ta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Sanat’ın bu sezon başlayan yeni sohbet serisi Yönetmenlerin Yönetmenleri’nde Ocak ayının konuğu Derviş Zaim olacak. 30 Ocak Cuma günü saat 18.00’de yapılacak sohbette Zaim, kendi sinemasını etkileyen yönetmenlerden, Fransız sinemasının özgün ismi, Mr. Hulot karakterinin yaratıcısı Jacques Tati’yi seçtiği filmlerden parçalarla birlikte anlatacak ve gazeteci Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtlayacak. İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki Black Box Salonu’nda yapılacak sohbetin biletleri Biletix’ten edinilebilir.

        Jacques Tati kimdir

        1907-1982 yılları arasında yaşamış ve topu topu 6 uzun metrajlı film çekse de komedi sinemasının en özgün yaratıcılarından biri olarak adını sinema tarihine yazdırmış olan Jacques Tati, yönetmenliğini yaptığı filmlerin başrolünü de üstlenen yetenekli bir komedi oyuncusuydu. 1930’lu yılların ikinci yarısında sahneye çıkmaya başlayan Tati bir yandan da farklı yönetmenlerin filmlerinde oyunculuk yaparak deneyim kazandı. 2. Dünya Savaşı sırasında Fransız ordusunda görev yaptıktan sonra Lido gibi kulüplerde kabare komedyeni olarak sahneye çıktı. 1946 yılında kendi yapım şirketini kurdu ve yönetmenliğe başladı. İlk uzun metrajlı filmi “Jour de Fete”i (Bayram Günü) 1949 yılında çeken tati ikinci filmi “Les Vacances de monsieur Hulot” (Bay Hulot’nun Tatili) ile unutulmaz karakteri Mr. Hulot’yu ilk kez sinemaseverlerle tanıştırdı ve sonraki üç filminde de yine aynı karakterle farklı hikayeler anlattı. “Mon Oncle” (Amcam), “Playtime” (Oyun Zamanı), ve son kez Mr. Hulot’nun beyazperdede göründüğü “Trafic”in ardından Jacques tati 1974’de son filmi “Parade”i çekti. 1978 yılında çekmeye başladığı ama yarım bıraktığı “Forza Bastia” adlı film ise kızı Sophie Tatischeff tarafından montajlanarak 2002 yılında gösterime çıktı.

        REKLAM
        .png
        .png

        Derviş Zaim kimdir

        Kıbrıs’ın Limasol kentinde dünyaya gelen Derviş Zaim Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Warwick Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar dalında mastır yapmıştır. İlk filmi olan ve birçok ödül alarak büyük sükse yapan “Tabutta Rövaşata” onu kendi kuşağının en önemli sinemacıları arasına sokmaya yetmiştir. Bugüne dek 10 kurmaca ve 2 belgesel film yöneten Derviş Zaim filmlerinin senaryosunu da yazmış ve çoğunun yapımcılığını da üstlenmiştir. “Ares Harikalar Diyarında” adlı romanı ile 1994 yılında Yunus Nadi Ödülü’nü kazanan Zaim’in ikinci romanı “Rüyet” 2019’da yayımlanmıştır. Halen Maltepe, Ankara Bilim ve Yakındoğu Üniversitelerinde ders vermektedir.

        Filmleri

        REKLAM

        “Tabutta Rövaşata” – 1996

        “Filler ve Çimen” – 2000

        “Çamur” – 2003

        “Paralel Yolculuklar” – 2003

        “Cenneti Beklerken” – 2006

        “Nokta” – 2009

        “Gölgeler ve Suretler” – 2010

        “Devir” – 2012

        “Rüya” – 2016

        “Flaşbellek” – 2020

        “Tavuri” – 2023

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da sağanak; otomobiller sular altında kaldı

        Adana'da sağanak; otomobiller sular altında kaldı

        #İş Sanat
        #Derviş Zaim
        #İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #Jacques Tati
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor