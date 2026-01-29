Derviş Zaim ile 'Jacques Tati sohbeti' İş Sanat'ta

İş Sanat’ın bu sezon başlayan yeni sohbet serisi Yönetmenlerin Yönetmenleri’nde Ocak ayının konuğu Derviş Zaim olacak. 30 Ocak Cuma günü saat 18.00’de yapılacak sohbette Zaim, kendi sinemasını etkileyen yönetmenlerden, Fransız sinemasının özgün ismi, Mr. Hulot karakterinin yaratıcısı Jacques Tati’yi seçtiği filmlerden parçalarla birlikte anlatacak ve gazeteci Emrah Kolukısa’nın sorularını yanıtlayacak. İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki Black Box Salonu’nda yapılacak sohbetin biletleri Biletix’ten edinilebilir.

Jacques Tati kimdir

1907-1982 yılları arasında yaşamış ve topu topu 6 uzun metrajlı film çekse de komedi sinemasının en özgün yaratıcılarından biri olarak adını sinema tarihine yazdırmış olan Jacques Tati, yönetmenliğini yaptığı filmlerin başrolünü de üstlenen yetenekli bir komedi oyuncusuydu. 1930’lu yılların ikinci yarısında sahneye çıkmaya başlayan Tati bir yandan da farklı yönetmenlerin filmlerinde oyunculuk yaparak deneyim kazandı. 2. Dünya Savaşı sırasında Fransız ordusunda görev yaptıktan sonra Lido gibi kulüplerde kabare komedyeni olarak sahneye çıktı. 1946 yılında kendi yapım şirketini kurdu ve yönetmenliğe başladı. İlk uzun metrajlı filmi “Jour de Fete”i (Bayram Günü) 1949 yılında çeken tati ikinci filmi “Les Vacances de monsieur Hulot” (Bay Hulot’nun Tatili) ile unutulmaz karakteri Mr. Hulot’yu ilk kez sinemaseverlerle tanıştırdı ve sonraki üç filminde de yine aynı karakterle farklı hikayeler anlattı. “Mon Oncle” (Amcam), “Playtime” (Oyun Zamanı), ve son kez Mr. Hulot’nun beyazperdede göründüğü “Trafic”in ardından Jacques tati 1974’de son filmi “Parade”i çekti. 1978 yılında çekmeye başladığı ama yarım bıraktığı “Forza Bastia” adlı film ise kızı Sophie Tatischeff tarafından montajlanarak 2002 yılında gösterime çıktı.