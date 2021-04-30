"HIRSLI BİR KIZ DEĞİLDİ"

Derya'nın genç olması nedenlerden biri olabilir. Hırslı bir kız değildi, ben de asla ve asla ona engel olacak bir adam değilim. Destek olabileceğim her şeyde destek oldum. Şiddet olayları konuşuluyordu o zamanlar. Ben de eğer öyle bir adam olsaydım eşim istediği gibi dışarı çıktığında tek başına yurt dışına gittiğinde de müdahale ederdim.

Evliliğimize ikinci bir şans mümkün görünmüyor. Büyük konuşmak istemiyorum ama mümkün değil. Ayrıldığımızda Emir 3 yaşındaydı. Ayrıldığımızı inanılmaz bir olgunlukla kabul etti. Ayrılık kararı karşılıklı oldu. Zaten ilişki esnasında bu ayrılıklar düşünülmeye başlanıyor. Anne-kız arasında da aynı şey oluyor. Bir süre sonra anne kızdan, kız anneden nefret etmeye başlıyor. Bu ayrılık sinyalleri beyinle karşı tarafa geçmeye başlıyor.